Recordemos que este miércoles por la tarde, en calle Cortés al 1500, se produjo un violento choque con uso de armas entre residentes de la zona. En el mismo resultó herido con dos balazos en la cabeza Franco Quevedo, de 28 años.

Según pudo saber LU32, las heridas por los proyectiles se dieron en la sien y en la nuca. El estado en el que permanece internado es “reservado”, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente para liberar la presión de su cráneo.

Además, fuentes de la investigación mencionaron que quien acompañaba en la moto al acusado por haber disparado habría sido autor de algunos tiros que se dieron en la casa de la víctima, antes de que se ejecutaran los disparos que, finalmente, hirieron a Quevedo.

Uno de ellos, que no fue precisado, también contaba con una pulsera de monitoreo, bajo responsabilidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Todos estos datos forman parte de la investigación, que sostiene la fiscal del caso, María Paula Serrano. La misma está caratulada “homicidio en tentativa y portación ilegal de arma de fuego” para con quien hirió a Quevedo y se investiga “amenazas y portación de armas” para con el otro aprehendido.