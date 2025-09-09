Según se afirma en la denuncia tomada por la Comisaría Segunda, radicada por la encargada del local, al llegar a abrir el comercio halló un boquete en el sector de depósito y confirmó el faltante de una caja fuerte con dinero en efectivo.

El monto no está especificado en la exposición policial.

Se convocó al área de Científica para que realizara las tareas de su especialidad y se llamó al Gabinete Técnico Operativo de la Segunda, que realizó un relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios en la zona.

Interviene la Fiscalía N.º 7, a cargo del Dr. Christian Urlézaga.