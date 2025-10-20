Durante la jornada del lunes personal policial de la vecina localidad de Loma Negra halló una bicicleta y buscan dar con sus dueños.

La bicicleta es tipo mountain bike, rodado 29, color turquesa. Se solicita que los interesados en acreditar su propiedad, se acerquen a la Subcomisaría de Loma Negra en la calle Luciano Fortabat N°1593.

También se puede consultar vía telefónica al 493029, de lunes a viernes de 8 a 12hs.