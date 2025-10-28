Desde la dependencia policial solicitan “difusión y colaboración en la búsqueda del ciudadano Blanco Ricardo IsmaeL, quien se ausentó el día viernes 24 del corriente mes" en horas de la tarde de su domicilio en Av. Del Valle y Dean Funes

Blanco es de contextura robusta, tez trigueña, de 1,60 m de altura, cabellos oscuros entrecanos. Posee una cicatriz en el pómulo derecho y un tatuaje en el brazo izquierdo con la palabra “Antonella”.

Al momento de ausentarse, vestía buzo gris, pantalón jean oscuro y zapatillas claras desgastadas.

Ante cualquier información, se solicita comunicarse al 911 o a las siguientes oficinas: