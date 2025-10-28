Búsqueda
Buscan a Ricardo Ismael Blanco
Desde la Sub-DDI de Olavarría dieron a conocer que se busca dar con el paradero de Ricardo Ismael Blanco, de 51 años. Fue visto por última vez el pasado viernes 24.
Desde la dependencia policial solicitan “difusión y colaboración en la búsqueda del ciudadano Blanco Ricardo IsmaeL, quien se ausentó el día viernes 24 del corriente mes" en horas de la tarde de su domicilio en Av. Del Valle y Dean Funes
Blanco es de contextura robusta, tez trigueña, de 1,60 m de altura, cabellos oscuros entrecanos. Posee una cicatriz en el pómulo derecho y un tatuaje en el brazo izquierdo con la palabra “Antonella”.
Al momento de ausentarse, vestía buzo gris, pantalón jean oscuro y zapatillas claras desgastadas.
Ante cualquier información, se solicita comunicarse al 911 o a las siguientes oficinas:
- SubDDI Olavarría: 02284-431065 o 431062.
- Comando de Patrullas: 02284-482244.
- Comisaría Segunda Local: 02284-422055.