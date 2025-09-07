Por estas horas se despliegan diversas labores de investigación y campo, con rastrillajes llevados a cabo en conjunto entre DDI, Patrulla Rural y Defensa Civil de Provincia. Encabeza la investigación la UFI 7.

Las tareas han incluido la utilización de canes e inclusive aviones particulares, con los que ya se ha sobrevolado la zona.

De manera complementaria desde el Municipio se dispuso una intervencion integral y articulada entre la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, el Servicio Local y la Subsecretaría de Protección Ciudadana

Dylan tiene 8 años, tez trigueña, cabello oscuro, 1.50 metros de altura aproximadamente, ojos marrones, vestía camiseta térmica de color blanco, pantalón bordo y crocs rosas. Al momento de ausentarse estaba junto a su perro, un mestizo de pelaje marrón

Se solicita que cualquier información se la comunique de inmediato a los siguientes números:

_ 911

_ SubDDI Olavarría: 02284-431065 o 431062

_ Comando de Patrullas: 2284-482244

_ Comando de Prevención Rural: 2284-444495

”Alerta Sofía” se trata de un protocolo de búsqueda que debe ser solicitado por las autoridades judiciales al frente de la causa al establecer, tal como se refirió previamente, un “alto riesgo inminente”, en este caso por la edad del niño.

Es implementado por el Ministerio de Seguridad y coordinado por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), que utiliza la cooperación de organismos públicos y privados, medios de comunicación y la sociedad civil para difundir información y movilizar a la comunidad en la localización de los menores.

El sistema se llama así en homenaje a Sofía Herrera, desaparecida en Tierra del Fuego en 2008, y funciona en base a la colaboración internacional con el Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados (ICMEC) y la plataforma de Facebook.