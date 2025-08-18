Días pasados, desde el Ministerio Público se hicieron los registros físicos del interior de la Comisaría Primera, se dispusieron nuevas pericias en el edificio, además de reunir registros fílmicos de cámaras de seguridad y libros de personal.

Por otro lado, trascendió que se sumaron filmaciones del Centro de Monitoreo de Olavarría, que se anexaron a la instrucción de la causa.

Entre los puntos destacados en el informe preliminar de la autopsia, fuentes consultadas resaltan unas heridas que hay por “arrastre” en uno de sus pies, que abonarían a la tesis del homicidio.

Por otro lado, también hay que decir que el hueso hioides está indemne, por lo que podría tomarse como indicio de una muerte por ahorcamiento y no por estrangulamiento, aunque no es definitivo ni concluyente.

Otro dato es que “las múltiples lesiones traumáticas descriptas ut supra, las mismas son superficiales, sin traducción interna, ello debido a la ausencia de contusiones internas”, cuestiones que ya se habían adelantado en lo que se había dado a conocer horas después del hecho.

Finalmente, hay que decir que el Fiscal está en contacto con la representación del particular damnificado, en este caso el Dr. Sergio Roldán, y está interesado en concretar una entrevista con la familia

MR