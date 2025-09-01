Los infractores, de 18, 20 y 22 años, se hallaban con seis perros galgos y transportaban liebres americanas muertas y un avestruz muerto, sin autorización del propietario del predio. Se movilizaban en una camioneta.

Ante esta situación, se labraron las correspondientes actuaciones por infracción a los artículos 265, 268, 273, incisos A y K, y 274 de la Ley 10.081/83 (Código Rural).

Interviene en la causa el Ministerio de Desarrollo Agrario, con sede en La Plata.