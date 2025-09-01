Cazaban con galgos en un campo de Durañona: fueron infraccionados
Personal del Puesto de Vigilancia de Santa Luisa, interceptó, en la tarde del jueves, a tres jóvenes que se encontraban cazando en el interior del establecimiento rural “Los Arrayanes”, en Durañona.
Los infractores, de 18, 20 y 22 años, se hallaban con seis perros galgos y transportaban liebres americanas muertas y un avestruz muerto, sin autorización del propietario del predio. Se movilizaban en una camioneta.
Ante esta situación, se labraron las correspondientes actuaciones por infracción a los artículos 265, 268, 273, incisos A y K, y 274 de la Ley 10.081/83 (Código Rural).
Interviene en la causa el Ministerio de Desarrollo Agrario, con sede en La Plata.