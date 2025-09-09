Chocó contra una columna con su auto: está grave

El hombre, de 30 años, tuvo que ser trasladado al hospital luego de la intervención de una unidad de bomberos, que realizó las tareas necesarias para liberarlo.

El auto circulaba en sentido hacia Colón y, pasando la bocacalle de Necochea, por causas que se desconocen, perdió el control e impactó contra una columna de hormigón.

Trabajaron una ambulancia del SAME, una dotación de Bomberos Voluntarios y personal policial.