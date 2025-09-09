Incidente vial
Chocó contra una columna con su auto: está grave
En la noche de este lunes, cerca de las 22:30, el conductor de un Chevrolet Corsa perdió el control de su auto en la zona de Ituzaingó y Necochea.
El hombre, de 30 años, tuvo que ser trasladado al hospital luego de la intervención de una unidad de bomberos, que realizó las tareas necesarias para liberarlo.
El auto circulaba en sentido hacia Colón y, pasando la bocacalle de Necochea, por causas que se desconocen, perdió el control e impactó contra una columna de hormigón.
Trabajaron una ambulancia del SAME, una dotación de Bomberos Voluntarios y personal policial.