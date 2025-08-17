Una vez que el vehículo pierde el control, impacta contra una camioneta estacionada, que choca contra otra que estaba unos metros delante, que termina tocando a un último auto.

Según trascendió, además, en el momento que se estaba recogiendo el auto que causó el incidente con un carretón, la policía había cortado el tránsito en la zona y uno de los patrulleros habría sido impactado por otro vehículo.

De todas maneras, todas las lesiones fueron leves y se mencionó que no hubo colaboración de personal de seguridad municipal.

MR