Chocó tres autos estacionados en el Cuartel de Bomberos
Sucedió en la madrugada de este sábado, sobre la Avenida Colón. Los daños fueron sufridos por vehículos de los voluntarios. Por lo reconstruido de acuerdo a diversas fuentes, el auto que provoca el incidente era conducido por una mujer, que fue derivada al Hospital Municipal con un corte en la cabeza.
Una vez que el vehículo pierde el control, impacta contra una camioneta estacionada, que choca contra otra que estaba unos metros delante, que termina tocando a un último auto.
Según trascendió, además, en el momento que se estaba recogiendo el auto que causó el incidente con un carretón, la policía había cortado el tránsito en la zona y uno de los patrulleros habría sido impactado por otro vehículo.
De todas maneras, todas las lesiones fueron leves y se mencionó que no hubo colaboración de personal de seguridad municipal.
MR