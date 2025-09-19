Un Ford Focus, que circulaba por la calle Cerrito, y un Renault Megane, que hacía lo propio por Necochea, colisionaron en la mencionada esquina. Por la violencia del impacto, uno de los coches quedó obstruyendo el tránsito y otro a escasos metros del ingreso a un local comercial, ubicado en la esquina.

El tránsito se vio interrumpido e intervino el Comando de Patrulla.