Circulaban en una moto robada y fueron detenidos

En horas de la madrugada del martes, dos sujetos fueron detenidos cuando circulaban a bordo de una moto 110cc. en la intersección de Avenida Pringles y Avenida Trabajadores.



En el lugar, personal policial realizaba tareas de control vehicular y en el cruzamiento de datos se detectó que el rodado poseía una denuncia de robo realizada con algunas horas de anticipación.

Los hombres de 50 y 31 años, fueron trasladados a la sede policial para cumplimentar los requerimientos legales correspondientes.