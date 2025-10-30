El siniestro vial tuvo lugar en la intersección de Avenida Trabajadores y calle 9 de Julio. En la intersección, una joven que circulaba a bordo de una moto colisionó contra un Renault Clio.

Según testigos el auto estaba doblando hacia la calle sobre la arteria principal y la motociclista no habría advertido la maniobra.

Producto del impacto la conductora de la moto, de alrededor de 25 años, fue trasladada al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” para ser evaluada por las lesiones sufridas.