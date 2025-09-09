Continúa internado el joven accidentado la noche del lunes

El auto circulaba en sentido hacia Colón y, pasando la bocacalle de Necochea, por causas que se desconocen, perdió el control e impactó contra una columna de hormigón.

El joven, identificado como Claudio Agustín Gómez, de 25 años, oriundo de Chillar, fue trasladado por una ambulancia del sistema público de salud al hospital municipal “Héctor Cura” con código rojo. La unidad N.º 17 de bomberos, a cargo del suboficial Marcos Arabino, intervino para extraer al herido del vehículo.

A bordo del vehículo también iban dos mujeres, quienes fueron atendidas en el hospital municipal y rápidamente dadas de alta, ya que solo presentaban lesiones leves producto del impacto.

La causa fue caratulada como “lesiones por accidente”. Interviene la UFI N.º 7, a cargo del Dr. Urlezaga.