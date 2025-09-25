

El accidente ocurrió cerca de las 8 cuando por causas que se intentarán establecer chocaron un Renault Clio, que circulaba por la calle Merlos, y un Peugeot 208 que venía por Saavedra. Producto del fuerte impacto, el Clío quedó volcado y una unidad de bomberos llegó al lugar para ayudar con las tareas de rescate.

Quienes viajaban en el Clío, una mujer de 41 años juntos a sus dos hijos, fueron trasladados inmediatamente al Hospital Municipal con algunos golpes. Mientras que la conductora del Peugeot fue derivada poco después.

Un móvil policial mantiene un corte en la esquina hasta tanto se les de el alta a las personas desde el hospital.