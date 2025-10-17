Desbaratan un kiosco de venta de drogas tras un allanamiento

El procedimiento fue el resultado de una investigación iniciada de oficio a principios de septiembre, luego de que el personal especializado detectara movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes en una vivienda del barrio Hipólito Yrigoyen.

Bajo la intervención de la UFI N.º 19, a cargo del Ministerio Público Fiscal, se desarrollaron tareas de seguimiento, filmaciones y otras diligencias de campo que confirmaron las sospechas.

De acuerdo con las pruebas reunidas, se logró establecer que en el domicilio de la calle Amparo Castro 3.600 una mujer mayor de edad ofrecía cocaína a jóvenes de la zona en la modalidad conocida como “kiosco de drogas”. Con los elementos de prueba suficientes, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento, otorgada por el Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo de la Dra. Fabiana San Román.

El operativo se concretó el jueves por la noche. Minutos antes, el personal policial interceptó en la vía pública a un joven que había adquirido una dosis de cocaína en el domicilio investigado. De manera simultánea, los efectivos de Drogas Ilícitas, con apoyo del Grupo GAD y la División Canes de la Unidad Penal N.º 2 de Sierra Chica, irrumpieron en la vivienda de Amparo Castro 3.600, donde se secuestraron envoltorios con cocaína, marihuana y varios teléfonos celulares.

Por disposición de la UFI N.º 19, la mujer fue aprehendida y trasladada a una dependencia policial, quedando a disposición de la justicia. Tras ser indagada, se dispuso su detención, siendo alojada en la Subcomisaría de Chillar hasta su traslado al Servicio Penitenciario Bonaerense.