En el allanamiento realizado este miércoles, dispuesto por la Justicia de Garantías, se buscaron elementos de interés para la investigación.

De forma preventiva, se decidió detener al causante, informó la policía.

Quedó alojado en la sede de la Comisaría Segunda, a disposición del magistrado interviniente, la UFI 5, especializada en violencia de género.