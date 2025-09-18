Amenazas
Detenido en allanamiento por causa de violencia de género
El hombre de 44 años está acusado de amenazas coactivas y amenazas simples. Fue hallado en un domicilio del barrio Facundo Quiroga.
En el allanamiento realizado este miércoles, dispuesto por la Justicia de Garantías, se buscaron elementos de interés para la investigación.
De forma preventiva, se decidió detener al causante, informó la policía.
Quedó alojado en la sede de la Comisaría Segunda, a disposición del magistrado interviniente, la UFI 5, especializada en violencia de género.