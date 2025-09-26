

La primera aprehensión se produjo en la tarde del lunes, cuando los efectivos recorrían la zona céntrica y detectaron a un hombre que momentos antes había sustraído tres cajas de perfumes en un local comercial. Al constatar sus datos se logra determinar que sobre el hombre pesaban dos pedidos de paradero activo por parte del Juzgado Correccional de Tandil y de la UFI N°3 de Tandil. El hombre quedó imputado por el delito de Hurto infraganti, siendo trasladado a sede policial.

Mientras que el pasado miércoles, cuando realizaba operatico de saturacion en el Barrio Villa Mailin, detuvo a un hombre que intentó darse a la fuga, sobre el cual recaía un pedido de captura activo a solicitud del Juzgado de Ejecucion Penal de Puerto Madryn por el delito de Robo.

