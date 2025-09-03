Según se detalló, primero sustrajo un Peugeot 306 en Villa Mailín y, con ese vehículo, se dirigió a una estación de servicio Shell, donde cargó un tanque completo de combustible y se retiró sin abonar. Luego ingresó a una panadería donde, tras amenazar al empleado con una cuchilla, robó dinero en efectivo.

En otro episodio, ocurrido días más tarde, se le atribuye la sustracción de una Peugeot Partner en el barrio Belgrano. El rodado fue hallado en la vía pública, aunque le faltaban documentación, papeles y un teléfono celular, elementos que fueron recuperados tras un allanamiento en la vivienda del sospechoso.

Tras tareas investigativas, el Grupo Operativo interceptó al hombre en la vía pública. La UFI N.º 4, a cargo de la fiscal Paula Serrano, había solicitado su detención, que fue otorgada por el Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo de la jueza Fabiana San Román.

El detenido fue trasladado primero a la Sub-DDI y luego a la Unidad Penal Nº 38 de Sierra Chica, donde quedó a disposición de la justicia.