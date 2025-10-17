Este jueves, personal de la SubDDI Olavarría efectivizó la detención contra un hombre sobre el recaía una orden por parte de la Justica de la provincia de La Pampa, con intervención de la fiscalía de delitos económicos y contra la administración Pública a cargo del Dr. Juan Matías.

El detenido fue alojado en la sede de la SubDDI a los fines de cumplimentar los recaudos legales.