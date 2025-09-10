Este miércoles 10 de septiembre, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera llevó adelante un operativo en inmediaciones del domicilio de un hombre que era investigado por un robo calificado con uso de armas.

En la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Vicente Bahía, personal policial logró interceptar al imputado, de 37 años, y efectuar su detención.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Segunda de Olavarría, donde permanece alojado a la espera de cupo en una unidad penitenciaria.

Interviene en la causa el Tribunal en lo Criminal Oral N.º 2 de Azul, a cargo de la jueza Dra. Karina Patricia Gennuso, bajo la carátula “Robo calificado por el uso de armas”.