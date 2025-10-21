Personal de la SubDDI Olavarría hizo efectiva la detención de un hombre sobre quien pesaba una orden judicial en el marco de una causa por distribución y tenencia de material con representaciones sexuales de menores. La investigación se inició tras reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

El procedimiento se llevó a cabo este lunes, luego de una extensa pesquisa impulsada por la UFI N°22 del Departamento Judicial de Azul, bajo la carátula “Infracción al Artículo 128 del Código Penal – Distribución y/o facilitación de representaciones de menores de 13 años en actividades sexuales explícitas y tenencia con fines de distribución de material de menores de edad en contextos sexuales”.

La orden de detención fue librada por el Juzgado de Garantías N°2 de Azul, en el marco de las actuaciones derivadas del denominado “Operativo Protección de Infancias 5”, realizado meses atrás.

El caso se originó tras los reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que alertaron sobre el tráfico de material sexual con menores de edad a través de direcciones IP localizadas en Olavarría.

Durante la investigación, los agentes de la SubDDI llevaron adelante tareas de OSINT (inteligencia obtenida de fuentes abiertas como internet, redes sociales y bases de datos públicas), logrando identificar al sospechoso. Con las pruebas reunidas, se realizaron allanamientos en distintos domicilios de la ciudad que culminaron con la detención del imputado, quien permanece alojado a disposición de la Justicia.