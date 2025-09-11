En una recorrida de rutina, el Comando de Patrulla Olavarría identificó a un hombre de 33 años que, al verificarse sus datos, resultó tener un pedido de paradero activo desde el 12 de agosto de 2025 en el marco de una causa por hurto en grado de tentativa. La solicitud provenía del Juzgado Correccional N.º 1 del Departamento Judicial Necochea.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Primera de Olavarría, donde quedó alojado a efectos de cumplimentar los recaudos legales correspondientes.