Comando de Patrulla
Detuvieron a un hombre que era buscado por intento de hurto
El hombre, de 33 años, presentaba un pedido de paradero activo por una causa caratulada “Hurto en grado de tentativa” proveniente del Departamento Judicial de Necochea.
En una recorrida de rutina, el Comando de Patrulla Olavarría identificó a un hombre de 33 años que, al verificarse sus datos, resultó tener un pedido de paradero activo desde el 12 de agosto de 2025 en el marco de una causa por hurto en grado de tentativa. La solicitud provenía del Juzgado Correccional N.º 1 del Departamento Judicial Necochea.
El hombre fue trasladado a la Comisaría Primera de Olavarría, donde quedó alojado a efectos de cumplimentar los recaudos legales correspondientes.