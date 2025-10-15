violencia de género
Dos allanamientos positivos
Fueron informados este jueves, pero se concretaron el miércoles. Uno de los hechos involucra “amenazas agravadas y lesiones leves”, mientras que el otro investiga “lesiones leves”. Ambos instruidos por la UFI 5, especializada en este tipo de delitos.
El primero de los allanamientos, correspondiente a la primera causa mencionada, se dio en Junín al 2.100. En la misma está imputado un hombre de 82 años. En el lugar hallaron y secuestraron una carabina con cargador.
El otro operativo se dio en Rivadavia al 1.400, en el marco de tareas conjuntas entre personal de la Primera y de la Comisaría de la Mujer. En este hecho está imputado un hombre de 43 años. En el domicilio hallaron un arma de fuego tipo pistola calibre .40, junto con su cargador, además de diez municiones calibre .40.