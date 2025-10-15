El primero de los allanamientos, correspondiente a la primera causa mencionada, se dio en Junín al 2.100. En la misma está imputado un hombre de 82 años. En el lugar hallaron y secuestraron una carabina con cargador.

El otro operativo se dio en Rivadavia al 1.400, en el marco de tareas conjuntas entre personal de la Primera y de la Comisaría de la Mujer. En este hecho está imputado un hombre de 43 años. En el domicilio hallaron un arma de fuego tipo pistola calibre .40, junto con su cargador, además de diez municiones calibre .40.