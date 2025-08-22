El lugar allanado, al que llegan tras averiguaciones realizadas, sería residencia de la pareja de 37 y 25 años, hombre y mujer respectivamente, que están acusados por el robo.

El resultado del allanamiento es positivo, porque se secuestran una cuchilla, un televisor Philips 32’ y soporte de televisor, todos estos propiedad de la víctima que denunció el robo. Los presuntos causantes continuarán en libertad, según se informó. Al tiempo, en el allanamiento se determinó la formación de una causa por encubrimiento agravado contra un hombre, que es el que compró los elementos robados.

Pero, también, en el lugar hallaron 71,3 gramos de cocaína, $400.000 y U$D 60, un revólver calibre 32 Orbea Hermanos, 17 cartuchos intactos calibre 32, tres balanzas de precisión y 4 teléfonos celulares. Esto precipitó en la aprehensión de un hombre y una mujer de 36 y 30 años de edad.

Estos últimos aprehendidos quedaron notificados de la formación de una causa en su contra, bajo la carátula “Tenencia de Estupefacientes con fines de Comercialización y Tenencia de Arma de Fuego”, con intervención de la UFI 19, a cargo del Dr. Christian Urlézaga.

MR