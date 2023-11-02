Los oficiales intervienen en el hecho, por un llamado al 911.

Los acusados llevaban consigo unos 4 metros de cable y un cuchillo.

Al identificarlos se determinó que tienen 23 y 26 años, y que uno de ellos poseía pedido de captura emitido por el Juzgado Correccional de Olavarría, a cargo de la Dra. Desiata.

Los aprehendidos quedaron alojados en la Comisaría Segunda, a disposición de la Justicia.