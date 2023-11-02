Dos aprehendidos robando cables
Ocurrió este miércoles, en Bolívar al 4800, aunque el lugar de la sustracción fue en Del Valle y Antártida Argentina, a tres cuadras. Uno de los aprehendidos tenía pedido de captura, informó la policía.
Los oficiales intervienen en el hecho, por un llamado al 911.
Los acusados llevaban consigo unos 4 metros de cable y un cuchillo.
Al identificarlos se determinó que tienen 23 y 26 años, y que uno de ellos poseía pedido de captura emitido por el Juzgado Correccional de Olavarría, a cargo de la Dra. Desiata.
Los aprehendidos quedaron alojados en la Comisaría Segunda, a disposición de la Justicia.