La policía arribó al lugar luego de un llamado al 911, cerca de las 11 del mediodía.

Al llegar, hallaron a un niño con signos vitales pero con su estado de salud grave, por lo que el traslado del menor al hospital se dio en una unidad policial para resguardar su vida e integridad física, aclararon.

Tanto la mujer, de 38 años, identificada como Laura Lavalle, como su hija de 9 años fallecieron en el lugar.

Las primeras observaciones del personal policial, los peritos y los investigadores se relacionan con la búsqueda de indicios y pruebas que determinen por qué la conductora del vehículo perdió el control del mismo.

Vale decir que el niño, también hijo de la mujer, continúa hospitalizado y tiene 6 años de edad.

La causa está bajo investigación de la UFI 10, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte.