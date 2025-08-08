Durante la madrugada de este miércoles, un hombre fue demorado por personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas durante un operativo llevado a cabo en el Barrio Bancario. Allí, se constató que llevaba marihuana entre su vestimenta.

Asimismo, durante la mañana del jueves 7 se dió una situación similar en el mismo barrio cuando, a través de un operativo vehicular, personal de la UTOI identificó a un hombre que circulaba con una bolsa de marihuana dentro de su automovil.

Ambas personas quedaron imputadas por infracción a la ley 23.737 bajo la caratula “Tenencia ilegal de Estupefacientes". Interviene la UFI N°19 a cargo del Dr. Lucas Moyano del Departamento Judicial de Azul.