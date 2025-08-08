Dos personas fueron imputadas por tenencia de estupefacientes
Luego de operativos realizados en el Barrio Bancario, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas dio con dos hombres que circulaban con marihuana. Fueron imputados por infracción a la ley 23.737.
Durante la madrugada de este miércoles, un hombre fue demorado por personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas durante un operativo llevado a cabo en el Barrio Bancario. Allí, se constató que llevaba marihuana entre su vestimenta.
Asimismo, durante la mañana del jueves 7 se dió una situación similar en el mismo barrio cuando, a través de un operativo vehicular, personal de la UTOI identificó a un hombre que circulaba con una bolsa de marihuana dentro de su automovil.
Ambas personas quedaron imputadas por infracción a la ley 23.737 bajo la caratula “Tenencia ilegal de Estupefacientes". Interviene la UFI N°19 a cargo del Dr. Lucas Moyano del Departamento Judicial de Azul.