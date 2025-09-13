El primero de los hechos sucedió en la tarde del jueves cuando personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas realizaba un operativo de saturación en el barrio Villa Mailin. Allí detuvieron a una persona que llevaba escondido entre sus ropas un frasco con marihuana. En este caso, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.77 de “tenencia ilegal de estupefacientes”, con la intervención de la UFI N° 19.

Mientras que en la madrugada del viernes, cuando el personal de UTOI realizaba una recorrida por el barrio San Vicente observó a un hombre que circulaba con una bicicleta y un carro transportando un bulto de gran tamaño. Al interceptarlo se pudo constatar que se trataba de una carretilla, una cortina de tela y un alargue. El hombre fue aprehendido por el delito de “Averiguación de Ilícito”, ya que no pudo acreditar la propiedad de los elementos que transportaba. Ahora se está tratando de establecer si los artículos fueron sustraídos de una obra en construcción. Actuaciones a cargo de la UFI N° 10.

