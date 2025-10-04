Inseguridad
El concejal Frías resultó herido en un intento de robo
El hecho, como ya informamos, ocurrió en la mañana de este sábado en un local de la zona del barrio 104 Viviendas. El edil fue impactado por una bala y golpeado con un arma mientras descargaba pan en un comercio que revende sus productos.
La información, aún extraoficial, indica que tuvo que ser trasladado al hospital municipal, donde permanece internado.
El disparo habría impactado en una de sus piernas. Además, habría resultado golpeado en la cabeza con la culata de un arma.
Se aguarda un parte oficial desde la Municipalidad de Olavarría.
Todo sucedió en el marco del asalto que tuvo lugar este sábado por la mañana.