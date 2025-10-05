Tras el disparo que recibió en su pierna y el golpe con la culata de un arma en su cabeza, que sucedió en el marco de su actividad como panadero mientras hacía el reparto en un comercio de Azopardo y San Lorenzo, Frías había sido trasladado al hospital en la mañana del sábado.

Allí se le hicieron las primeras curaciones, se lo estabilizó y se decretó que las heridas no eran de consideración como para poner en peligro su vida.

Pasaron las horas y hubo que determinar un traslado al Instituto Médico en el centro de la ciudad, ya que el traumatólogo que lo atiende estaba de guardia en esa institución, donde le colocaron un tutor en su pierna. En esa parte de su cuerpo, recordemos, fue el impacto de bala.

LU32 pudo confirmar con el propio Javier Frías este cuadro de situación.

Por otro lado, desde la Justicia y la Policía continúan trabajando y reiteran que ya está identificado el tirador, pero Garantías aún no ha dictado allanamientos ni detenciones, por lo que continúa prófugo.

Tras el hecho, vale decir, en redes sociales comenzó a viralizarse una convocatoria para el día miércoles en reclamo de seguridad, aunque por el momento no hay una persona que se haga cargo de la misma.