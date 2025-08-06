El olavarriense atropellado en Arribeños, es de nacionalidad venezolana
Medios y policía de la zona límite entre la provincia de Buenos Aires y la de Santa Fe, dieron cuenta del hecho de tránsito protagonizado por un hombre que caminaba por la ruta Provincial N° 65 altura km 10, y fue embestido por un automóvil el pasado domingo.
LU32 consultó por el tema a la comisaría de Arribeños, que confirmó que el hombre era residente de Olavarría y de nacionalidad venezolana.
Fue identificado como Julio Cesar Álvarez Pérez, de 45 años.
Aún no se ha brindado desde el Hospital de Venado Tuerto, donde habría sido trasladado, el estado de salud, aunque los medios habían calificado el mismo como muy grave, al momento de ser trasladado.JLR