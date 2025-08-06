LU32 consultó por el tema a la comisaría de Arribeños, que confirmó que el hombre era residente de Olavarría y de nacionalidad venezolana.

Fue identificado como Julio Cesar Álvarez Pérez, de 45 años.

Aún no se ha brindado desde el Hospital de Venado Tuerto, donde habría sido trasladado, el estado de salud, aunque los medios habían calificado el mismo como muy grave, al momento de ser trasladado.

