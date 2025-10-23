Los oficiales, al llegar al local, se entrevistaron con el autor del llamado de alerta, quien les refirió que “un empleado estaría sustrayendo elementos del lugar”, al tiempo que lo señaló.

Los policías lo interceptaron y, tras un cacheo de emergencia, recogieron un paquete de azúcar, otro de grasa, un envoltorio de queso rallado, alfajores y dulces varios, y un paquete de palmeritas que tenía en una mochila.

El hombre, de 39 años, fue aprehendido y trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la UFI 4.