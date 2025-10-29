En la tarde de este miércoles, una gran cantidad de móviles y efectivos policiales llegaron al barrio 10 de Junio, precisamente a la calle Saavedra al 1500.

Allí se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Ricardo Ismael Blanco, el hombre de 51 años que era intensamente buscado luego de que se ausentara de su domicilio el viernes.

Las causas del fallecimiento aún restan definirse. Interviene en la causa la UFI N.º 4, a cargo de la Dra. Serrano.