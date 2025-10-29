Búsqueda
Encontraron sin vida al hombre que era buscado desde el viernes
Se trata de Ricardo Ismael Blanco, quien se ausentó de su domicilio en Del Valle y Dean Funes desde el viernes por la tarde. Fuentes policiales confirmaron el hallazgo en calle Saavedra al 1.500.
En la tarde de este miércoles, una gran cantidad de móviles y efectivos policiales llegaron al barrio 10 de Junio, precisamente a la calle Saavedra al 1500.
Allí se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Ricardo Ismael Blanco, el hombre de 51 años que era intensamente buscado luego de que se ausentara de su domicilio el viernes.
Las causas del fallecimiento aún restan definirse. Interviene en la causa la UFI N.º 4, a cargo de la Dra. Serrano.