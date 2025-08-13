Personal del Gabinete Técnico Operativo de la seccional, mediante la visualización de video, logró establecer la autoría del hecho, por lo que se realiza un allanamiento con anuencia en una vivienda de calle Vicente Bahía al 3100.

En el operativo secuestran un televisor de 43 pulgadas, una potencia musical, un amplificador de guitarra, una notebook, una base cooler, una consola de DJ, luces láser y auriculares.

El ocupante de la vivienda en cuestión fue notificado en una causa caratulada como "Hurto Agravado" con intervención de la UFI 10.

MR