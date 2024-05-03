De acuerdo con la información recabada por el equipo de En Línea Noticias, por la avenida Pellegrini circulaba una camioneta Ford Ranger que tiraba un carro de traslado de caballos. Por causas que se deberá establecer el carro se desprendió, impactó contra una camioneta Mazda y posteriormente arrolló a una mujer que circulaba en bicicleta.

Al lugar concurrió una ambulancia que, con cortejo de móviles de la policía de la provincia de Buenos Aires, trasladó a la mujer herida al hospital municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

Fuentes policiales la identificaron como Rosa Lizardía.