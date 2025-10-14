

Un Volkswagen Fox, que circulaba por la calle Pelegrini y en el que viajaban una mujer y su hijo, impactó fuertemente contra un Audi, que venía por España conducido por un hombre. Producto del impacto, el Audi giró sobre si mismo y quedó sobre la vereda para luego chocar con un árbol.

Como consecuencia del impacto, no hubo heridos aunque sí daños materiales

