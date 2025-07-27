A raíz del violento impacto, el hombre que conducía el automóvil identificado como Ariel Angel Sánchez de 49 años, con domicilio en nuestra ciudad, falleció de manera instantánea. Mientras la mujer que lo acompañaba, identificada como Valeria Daniela Merlo de 46 años, con domicilio en Sierras Bayas, fue trasladada rápidamente por una ambulancia del sistema de salud de la localidad al hospital Héctor Cura en grave estado.

En el lugar trabajó una unidad de Bomberos del destacamento de Sierras Bayas, agentes de la subcomisaria y peritos de la policía científica para determinar las causas del accidente.

El camionero, oriundo de la ciudad de Chivilcoy, fue identificado como Javier Leonel Capurro de 29 años, e imputado por homicidio culposo y lesiones culposas. Interviene la UFI N°4.

JLR