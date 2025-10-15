El sábado, autores ignorados ingresaron a la cochera de la vivienda mencionada y sustrajeron la motocicleta, por lo que se radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría Segunda.

Personal de esta dependencia logró establecer la presunta autoría del hecho y el domicilio donde se hallaba el rodado, que pudo ser recuperado.

Instruye la causa la Fiscalía 10, a cargo del Dr. Urlézaga.