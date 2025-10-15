Recuperación
Hallaron moto de alta cilindrada que había sido hurtada
Se trata de una Honda Falcon, denunciada el pasado sábado, por un hecho en Del Valle al 5800. La recuperaron este jueves en un domicilio de calle 11 al 3400. Hay un imputado de 27 años por el hecho.
El sábado, autores ignorados ingresaron a la cochera de la vivienda mencionada y sustrajeron la motocicleta, por lo que se radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría Segunda.
Personal de esta dependencia logró establecer la presunta autoría del hecho y el domicilio donde se hallaba el rodado, que pudo ser recuperado.
Instruye la causa la Fiscalía 10, a cargo del Dr. Urlézaga.