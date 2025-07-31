Lo protagonizaron una VW Amarok y una Ford Ranger. La primera impactó con su trompa en la caja de la segunda.

Por el hecho, un hombre de 54 años tuvo que ser atendido en el Hospital Municipal. Se trataba del conductor de la Ranger.

Debido a que se determinó que el herido padeció la fractura de una costilla, se inició una causa caratulada como “Lesiones Leves”, con intervención de la UFI4.

MR