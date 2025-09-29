Interviene UFI 4
Hombre cayó de un silo en el Parque Industrial
Ocurrió este lunes por la mañana en el sector II, donde está radicada la empresa Los Silos Olavarría. Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas llegó al lugar para establecer el motivo de la caída.
Se pudo determinar que la víctima cayó desde un segundo piso mientras realizaba labores en una estructura de hierro colocada en un balcón al perder el equilibrio.
La causa, por el momento, está caratulada como “lesiones por accidente” y la instruye la UFI 4 de la doctora Serrano.