Según se informó, la causa se inició en el año 2019 a raíz de un homicidio cometido en inmediaciones de la Escuela 6 en Olavarría.

El acusado, Claudio José Santillán, fue detenido en la vía pública luego de que se implementara un operativo policial en las cercanías de su domicilio. Más precisamente, la detención se concretó en la esquina de Av. Catriel y calle Mitre, en Sierra Chica.

Interviene el Tribunal en lo Criminal Oral N.º 2 de Azul, a cargo de la jueza Dra. Karina Patricia Gennuso. Santillán permanece detenido en la Comisaría Segunda de Olavarría, a la espera de cupo en unidad penitenciaria.