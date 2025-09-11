De acuerdo con la denuncia, alrededor de las 20:00 hs. de este martes, un chofer de reparto de alimentos habría estacionado el camión que conducía en la esquina de Grimaldi y Saavedra. Al retornar al vehículo, notó la falta de una mochila negra, donde guardaba pertenencias personales y casi 4 millones de pesos en efectivo.

Según lo trascendido, el responsable habría sido un hombre que, sin ejercer violencia, sustrajo del interior del camión los objetos mencionados.

Una vez radicada la denuncia, personal del Gabinete Táctico Operativo de la comisaría Segunda inició las tareas investigativas pertinentes, que incluyen el recopilado y el análisis de las cámaras de seguridad disponibles en la zona.

La causa está a cargo de la UFI N.º 7, encabezada por el Dr. Urlézaga, y está caratulada como “hurto”.