Hurtó elementos dentro del Hospital Cura y fue aprehendido
Se trata de un hombre de 28 años, sindicado como el autor de un hecho que tuvo lugar este jueves, en la zona de quirófanos del nosocomio. Oyentes de LU32 informaron que presenciaron el mal momento.
Efectivos del Comando de Patrullas dieron con el joven en cuestión y con las pertenencias sustraídas a un médico traumatólogo, minutos después de cometido el hurto.
Entre las ropas del acusado, hallaron un sello, un juego de llaves, dos lapiceras y una llave de vehículo.
Vale decir que uno de los testigos del hecho, mencionó a LU32 que los propios médicos del nosocomio fueron los que corrieron al malhechor.
Interviene la UFI 10 y la investigación se desarrolla bajo la carátula de hurto in fraganti.
MR