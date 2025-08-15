Efectivos del Comando de Patrullas dieron con el joven en cuestión y con las pertenencias sustraídas a un médico traumatólogo, minutos después de cometido el hurto.

Entre las ropas del acusado, hallaron un sello, un juego de llaves, dos lapiceras y una llave de vehículo.

Vale decir que uno de los testigos del hecho, mencionó a LU32 que los propios médicos del nosocomio fueron los que corrieron al malhechor.

Interviene la UFI 10 y la investigación se desarrolla bajo la carátula de hurto in fraganti.

MR