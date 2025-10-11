Las primeras reconstrucciones sobre el siniestro vial dan cuenta de que, por causas que aún se investigan, el camión perteneciente a una empresa de transportes de Olavarría impactó contra el tractor y lo aplastó sobre la cinta asfáltica. El tractor se habría subido a la ruta al salir de un campo y, en ese momento, fue embestido por el camión.

La colisión entre ambos rodados ocurrió sobre la autovía de la ruta 226, en jurisdicción de Azul, aproximadamente a unos 100 metros del límite con el partido de Olavarría. Ambos vehículos circulaban en sentido Olavarría-Azul.

Como consecuencia, el ocupante del tractor, un hombre de 48 años oriundo de Colonia Nievas, identificado como Fernando Losardo, falleció en el lugar. El camión era conducido por un olavarriense de 68 años, identificado como Martín Pedro Ramón.

Por cuestiones de jurisdicción intervinieron agentes de Vial Azul, Gendarmería Nacional, Infantería Azul, así como también Bomberos de Azul y Olavarría.

La causa penal quedó radicada en la UFI 2, conducida por David Carballo, caratulada como "homicidio culposo".