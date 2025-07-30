Integrantes del grupo de Risoterapia sufrieron un robo mientras realizaban su actividad
En la tarde del martes, durante el Taller de Risoterapia organizado en el auditorio del Centro Cultural San José, dos integrantes del equipo Pueblo Armonía sufrieron el robo de dos billeteras, un celular y un par de anteojos. La denuncia fue realizada, pero una de las afectadas solicita ayuda para adquirir un nuevo celular.
Nélida Beatriz Peralta, coordinadora del grupo de Risoterapia "Pueblo Armonía", explicó a LU32 Radio Olavarría que el hecho ocurrió durante el desarrollo del Taller, momento en el que los integrantes del grupo descuidaron, por motivos obvios, sus pertenencias.
A una de las integrantes afectadas le sustrajeron $50.000 y el celular, el cual busca reponer con la colaboración de los interesados.
La propia Peralta puso a disposición su alias CHITA.FOCO.LABIO para recibir las colaboraciones, y garantiza la transparencia del proceso de recaudación.CB