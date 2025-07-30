Nélida Beatriz Peralta, coordinadora del grupo de Risoterapia "Pueblo Armonía", explicó a LU32 Radio Olavarría que el hecho ocurrió durante el desarrollo del Taller, momento en el que los integrantes del grupo descuidaron, por motivos obvios, sus pertenencias.

A una de las integrantes afectadas le sustrajeron $50.000 y el celular, el cual busca reponer con la colaboración de los interesados.

La propia Peralta puso a disposición su alias CHITA.FOCO.LABIO para recibir las colaboraciones, y garantiza la transparencia del proceso de recaudación.

CB