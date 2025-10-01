Intentaron robar en la concesionaria de Mercedes-Benz

La policía informó que llegó al lugar tras un llamado al 911 por parte de una persona que vigilaba el edificio de la concesionaria a través de cámaras de seguridad.

La misma relató que observó a tres personas dañar el tejido e ingresar al predio por el fondo.

Con la utilización de luces, el personal policial iluminó la zona y llegó a ver a tres personas que se fugaban a campo traviesa. Iniciaron una persecución y dieron con dos de ellos, de 18 y 25 años.

Los mismos fueron trasladados a la sede policial de referencia y puestos a disposición de la UFI 4, que instruye la causa.