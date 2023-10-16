Inmediatamente, Personal Comando realizó un operativo Cerrojo, logrando avistarla camioneta, iniciando una persecución por distintas arterias.

Consiguieron interceptarla en calle Mazzuchi y Urquiza. Ambas personas, de 19 y 16 años, fueron aprehendidos. El mayor, alojado en la Comisaría Primera, mentras que el menor fue entregado a su progenitor