Intentaron robar una camioneta y los atraparon
Ocurrió en la noche del domingo. Según informaron, un vecino llamó al 911, y relató que al momento de bajar para abrir el portón para ingresar la camioneta a su casa, observó que dos masculinos se estaban llevando la misma.
Inmediatamente, Personal Comando realizó un operativo Cerrojo, logrando avistarla camioneta, iniciando una persecución por distintas arterias.
Consiguieron interceptarla en calle Mazzuchi y Urquiza. Ambas personas, de 19 y 16 años, fueron aprehendidos. El mayor, alojado en la Comisaría Primera, mentras que el menor fue entregado a su progenitor