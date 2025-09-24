En el marco de recorridas preventivas, efectivos policiales interceptaron en la intersección de calle San Martín y Camino Blanco a dos jóvenes de 18 y 21 años que se movilizaban a pie dentro de un campo, acompañados por seis perros galgos utilizados para la actividad de caza.

Al no contar con el permiso del propietario del predio ni con la documentación correspondiente, se procedió a labrar las infracciones pertinentes en el marco de la Ley 10.081/83 (arts. 268 y 273 inc. A). Los infractores fueron trasladados a la dependencia policial para completar las actuaciones legales. Interviene en la causa el Juzgado de Faltas de Olavarría.