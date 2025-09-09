El joven circulaba a bordo de una moto Honda CB Twister 250 que, al ser chequeada por el sistema informático, arrojó pedido de secuestro activo.

El rodado fue incautado para luego ser remitido a la dependencia de Tandil donde había sido sustraído.

Finalmente, el imputado fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la UFI de Tandil, a cargo del fiscal Dr. Luis Piotti, bajo la carátula “Encubrimiento – Pedido de secuestro activo”.