Comisaría Segunda
Interceptaron a un joven de 19 años en una moto con pedido de secuestro
En el marco de un operativo de prevención de delitos, personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Segunda dio con un hombre que circulaba en un vehículo con pedido de secuestro activo.
El joven circulaba a bordo de una moto Honda CB Twister 250 que, al ser chequeada por el sistema informático, arrojó pedido de secuestro activo.
El rodado fue incautado para luego ser remitido a la dependencia de Tandil donde había sido sustraído.
Finalmente, el imputado fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la UFI de Tandil, a cargo del fiscal Dr. Luis Piotti, bajo la carátula “Encubrimiento – Pedido de secuestro activo”.