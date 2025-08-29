Una mujer de 48 años, paciente de la institución, fue hallada sin vida durante la madrugada; sin embargo, el aviso a las autoridades se realizó con varias horas de demora.

Efectivos de la Primera, Policía Científica y el Comando de Patrullas ya están dando forma a las pesquisas, que incluyen la toma de testimonios, registros fílmicos y otras acciones.

La investigación está caratulada como averiguación de causales de muerte, e instruida por la UFI 4 en turno.